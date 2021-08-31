По словам Рафика Шихалиева, на утро после инцидента к ним домой позвонили и сообщили, что Мазахир был избит, а его близкий друг убит.

Напомним, Ровшан Акперов задержан в марте этого года. Об его аресте сообщила Генеральная прокуратура. Генералу инкриминируют убийство азербайджанского бизнесмена Эльчина Алиева, обвиняя по статьям 12.1, 120.2.2 (умышленное убийство) и 12.1, 221.3 (хулиганство) УК Азербайджана. Преступление произошло 1 июня 2001 года в Киеве.

В Бакинском военном суде продолжается процесс по уголовному делу в отношении национального героя генерал-лейтенанта Ровшана Акперова. Как сообщает haqqin.az , на сегодняшнем заседании суда были допрошены свидетели и представители потерпевшей стороны.

Ибрагимов добавил, что о гибели в Киеве близкого друга ему сообщили по телефону.

«В этом здании у Эльчина был офис площадью в 100 квадратных метров. И мой офис располагался там же. У нас были довольно прочные связи. В 2000 году я выдвинул кандидатуру в Милли Меджлис и вернулся в Баку», - сообщил он.

В своих показаниях Назим Ибрагимов отметил, что после назначения на должность посла Азербайджана в Украине в 1997 году его дружеские отношения с Эльчином Алиевым сохранились и даже стали еше более близкими. Бизнесмен активно участвовал в организации работы посольства и даже передал свой личный автомобиль на нужды диппредставительства. Помимо этого, двухэтажное здание по адресу: ул. Глубочинская, 24, которое Назим Ибрагимов и Эльчин Алиев арендовали под офис, позже было выкуплено посольством у украинского государства. Ибрагимов также добавил, что в августе 2000 года приехал в Баку в связи с парламентскими выборами и не возвращался в Киев до 1 июня 2001 года.

«Мы были близкими друзьями с Эльчином. Он работал вместе с Самедом Новрузовым, и мы тесно общались», - сказал он.

Затем в качестве свидетеля был допрошен бывший руководитель Госкомитета по работе с диаспорой, экс-посол Азербайджана в Украине Назим Ибрагимов. По словам экс-посла, он знал Эльчина Алиева с 1994 года.

Отвечая на вопросы сторон, Шихалиев отметил, что в своих показаниях его брат Мазахир прямо указывал, что Эльчина Алиева убил генерал Ровшан Акперов.

«Мы были очень обеспокоены и отправились в родительский дом Эльчина Алиева. Туда уже собралось много народа, все обсуждали произошедшее и упоминали имя генерала Ровшана Акперова. В первые дни моего брата задержала полиция, его освободили лишь через трое суток. После освобождения Мазахир сразу же позвонил мне и попросил фотографию Ровшана Акперова. Мы нашли его фотографию в одной из газет и отправили ему. Подробности инцидента он рассказал по возвращении в Баку», - сказал Рафик Шихалиев.

«С утра раздался телефонный звонок. Не знаю, кто звонил. Сказали, что в Киеве убили Эльчина. Мы вместе с Самедом Новрузовым и Идраком Гараевым сразу отправились в Киев, чтобы привезти тело Эльчина. В морге я осмотрел его - на груди было ножевое ранение. Позже в отделении полиции я увидел задержанных по этому делу ребят из Азербайджана. В беседе с начальником полиции я настаивал, что до выяснения личности убийцы этих ребят необходимо отпустить. Из отделения я направился в посольство, где все обсуждали произошедшее. А следуюшим утом мы уже привезли тело Эльчина в Баку и похоронили», - сказал Назим Ибрагимов.

Бывший глава госкомитета подчеркнул, что на похоронах Эльчина все только и говорили о личности убийцы - Ровшане Акперове.

«Все говорили о Ровшане Акперове. Даже в отделении полиции Киева и посольстве утверждали, что убил генерал», - сказал он.

Продолжая показания, Назим Ибрагимов отметил, что, будучи в Киеве, Ровшан Акперов приехал в отель «Днепр» и встретился с ним.

«В Киеве я услышал, что в кафе произошел спор. Сотрудники заведения вывели ссорящихся их во двор. Ровшан Акперов сначала ударил кулаком Мазахира, а потом нанес удар ножом в сердце Эльчина. Об этом в фойе отеля рассказал и сам Ровшан Акперов. Ни до, ни после этого случая я не встречался с Акперовым. Рассказываю об всем с чистой совестью. Если он не убивал Эльчина, то мы готовы извиниться перед ним», - сказал Ибрагимов.

Отвечая на вопросы гособвинителя, бывший глава Госкомитета заявил, что не знает о мотивах совершенного преступления.

«Я не был лично знаком с Мазахиром Шихалиевым. Говорят, он был близким человеком Искендера Гамидова. Я же всегда был ярым сторонником Гейдара Алиева. Насколько мне известно, во время застолья в кафе был поднят тост в честь генералов. Мазахир же, подразумевая Искендера Гамидова, сказал, что настоящие генералы сидят в тюрьме. Конфликт начался из-за этого», - сказал он, подтвердив свои показания следствию.

Слово взял адвокат Ровшана Акперова и, обращаясь к Назиму Ибрагимову, сказал: «Вы утверждаете, что генерал сам признался вам в убийстве Эльчина. Вы тогда еще не были послом, с чего это генералу признаваться в убийстве?»

«Спросите об этом генерала, а не меня», - коротко парировал бывший чиновник.

Сам Ровшан Акперов в своем коротком выступлении на заседании суда не отрицал, что приезжал к Ибрагимову в отель «Днепр»: «Я пришел, чтобы спросить, почему он упоминает в связи с убийством мое имя?». На что Ибрагимов ответил, что это не имеет никакого значения, так все и без того знают, что убийство совершил Ровшан Акперов.

«Разве может человек с честью так нагло врать», - обратился обвиняемый к свидетелю Ибрагимову.

В этот момент вмешался судья, заявив, что этот вопрос не очень хорошо характеризует генерала и его надо снять.

Назим Ибрагимов подтвердил свои показания, данные в январе 2021 года, но вот тем, что, что он дал позже, в 2003 году, они не соответствовали. Он объяснил это тем, что следователь тогда спросил у него лишь о том, был ли он свидетелем убийства.

Адвокаты генерала потребовали зачитать показания Назима Ибрагимова от 2003 года. И свидетель вновь заявил, что не знает, кто убил Эльчина Алиева.

Затем на заседании были заслушаны показания свидетелей Мусахана Алиева и Идрака Гараева.

По словам Алиева, он подружился с Эльчином Алиевым в 1998 году. А вечером того злосчастного дня они вместе с Эльчином Алиевым, Мазахиром Шихалиевым и Оруджали Гаджиевым ужинали в ресторане «Апшерон».

«Мы все немного выпили, кроме Оруджали Гаджиева. А ближе к утру Оруджали позвонил мне и сообщил о гибели Эльчина. Я прибыл на место происшествия, тело Эльчина лежало на земле, а над ним, склонившись, плакал Мазахир. Только через два-три дня Мазахир сказал мне, что Эльчина убил генерал Акперов», - заявил этот свидетель.

Далее дали слово двоюродному брату Эльчина Алиева - Идраку Гараеву.

«С того вечера прошло 20 лет... Помню, утром мне позвонил отец и сказал, что Эльчина убили. Мы были в шоке. Чтобы привезти его тело, я вместе с Назимом Ибрагимовым и Самедом Новрузовым отправился в Киев. Из разговоров там стало понятно, что его убил Ровшан Акперов. Спустя некоторое время Мазахир уехал в Турцию, сказав, что не может оставаться в Азербайджане, так как боится за свою жизнь», - сказал Идрак Гараев.

«Вы хотя бы спросили Мазахира, в чем была вина Эльчина?», - бросил реплику со скамьи подсудимых генерал Ровшан Акперов.

«Я спрашивал. Мазахир сказал, что произошел спор. Генерал потребовал от Мазахира замолчать, а Мазахир ответил что-то резкое. И тогда Эльчина убили кортиком», - ответил свидетель.

Следующее заседания суда состоится 8 сентября.