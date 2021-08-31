В Москве умерла Тамилла Агамирова

Известная российская актриса азербайджанского происхождения Тамилла Агамирова скончалась в Москве, в своем доме. Артистке было 93 года. Она умерла спустя два месяца после того, как из жизни ушел ее муж – народный артист СССР Николай Сличенко, пишут российские СМИ.

Причина смерти Агамировой не уточняется.

Актриса родилась в 1928 году в Баку в семье бакинских интеллигентов. Ее родители были репрессированы, когда Тамилла была еще маленькой. Были реабилитированы после смерти Иосифа Сталина. За свою жизнь сыграла в кино более 50 ролей. Азербайджанскому зрителю Агамирова известна по таким фильмам, как "Настоящий друг", "Ее большое сердце", "Маттео Фальконе", "Непокоренный батальон".