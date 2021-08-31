Северная Корея отказалась от китайской вакцины

Пхеньян отказался от поставок около 3 млн доз вакцины от коронавируса разработки китайской компании Sinovac Biotech через международный механизм COVAX, порекомендовав отправить эти препараты в страны, где в них нуждаются больше. Об этом сообщила The Wall Street Journal.

Согласно источнику газеты, министерство общественного здравоохранения народной республики передало отказ, пояснив его нехваткой вакцин на международном уровне и ростом числа заражений в других местах. По мнению ведомства, прививки лучше отправить в "сильно пострадавшие от пандемии государства".

По официальным данным, в КНДР на данный момент не выявлено ни одного случая заражения, с начала пандемии Пхеньян полностью закрыл внешние границы для предотвращения проникновения инфекции в страну.