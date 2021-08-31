Минтруда: Поможем одиноким и малоимущим семьям

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Минтруда, со стороны PAŞA Holding как социального партнера Минтруда в 2019-2021 годах были осуществлены важные мероприятия по поддержке вышеуказанных лиц. Компания оказывает финансовую поддержку также и Спортивной федерации лиц с инвалидностью BOCCİA.

Еще одно направление социальных проектов частного сектора в партнерстве с Министерством труда и социальной защиты населения нацелено на одиноких престарелых людей, граждан с инвалидностью и малоимущие семьи.

PAŞA Holding, оплативший обучение в высших и средних специальных учебных заведениях группы студентов с ограниченными возможностями зрения, обеспечила своей поддержкой также инклюзивный театр ƏSA, в котором работают талантливые люди с физическими ограничениями. Представившая малообеспеченным семьям в прошлом году в качестве поддержки 7 500 школьных форм, компания и в этом году снабдила более 13 тысяч детей из малоимущих семей школьными принадлежностями. В настоящее время сотрудниками Агентства социальных услуг при Минтруда школьные сумки, формы и другие необходимые школьные принадлежности передаются семьям.

İSR Holding также принимает непосредственное участие в этом деле. В минувшем году компания предоставила 5 000 малообеспеченных граждан различные предметы одежды.

В прошлом году ОАО «Азермаш» оказало значительную поддержку с оперативной и эффективной организацией социального обслуживания на дому одиноких граждан в возрасте старше 65 лет, которые с целью защиты от заражения вирусом COVID-19 в период пандемии не выходили из дома. С этой целью компания выделила 100 автомобилей.