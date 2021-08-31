Население России, по некоторым оценкам, могло бы к настоящему моменту достигнуть 500 млн человек, если бы не два события в XX веке, заявил президент Владимир Путин на встрече со школьниками во Всероссийском детском центре «Океан». pic.twitter.com/lRwthkWqRp

"А почему? Надо ведь внимательно проанализировать, что было триггером, что было спусковым крючком к этим драматическим событиям. Если бы они не произошли, у нас была бы другая страна. Некоторые специалисты считают, что у нас население было бы сейчас под 500 млн человек. Только вдумайтесь в это", - сказал Путин на встрече со школьниками во Владивостоке.

Глава российского государства заметил, что сейчас население РФ составляет около 146 млн человек: "А если бы этих трагедий не было, было бы около 500 млн человек. Разница есть? Совокупная мощь государства, которая в геометрической прогрессии постоянно увеличивается... Создается все более и более мощная основа развития, существования, благополучия".