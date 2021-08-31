ЧМ-2022: сборная Азербайджана в гостях у Люксембурга

Сегодня в 22:45 по бакинскому времени в Люксембурге начнется отборочный матч чемпионата мира-2022 между сборными Люксембурга и Азербайджана. Судить встречу будет бригада арбитров из Боснии и Герцеговины во главе с Ирфаном Пельто.

Азербайджан и Люксембург выступают в группе «А» вместе с Португалией, Сербией и Ирландией. В этой группе на внеконкурсной основе играет также сборная Катара, приглашенная для более тщательной подготовки к домашнему чемпионату мира.

В марте сборная Азербайджана провела три матча: уступила в гостях Португалии (0:1), проиграла в венгерском Дебрецене Катару (1:2) и оказалась слабее Сербии (1:2) в домашней игре.

Национальная команда Люксембурга после поражения от Катара (0:1) обыграла в гостях Ирландию (1:0) и уступила дома Португалии (1:3).

Турнирное положение в группе «А»

1. Португалия – 7 очков, разница мячей 6-3 (3 матча)

2. Сербия – 7, 7-5 (3)

3. Люксембург – 3, 2-3 (2)

4. Ирландия – 0, 2-4 (2)

5. Азербайджан – 0, 1-3 (2).

Сегодня в параллельном матче Португалия примет Ирландию, с которой Азербайджан сыграет 4 сентября в Дублине. А 7 сентября подопечные Джанни Де Бьязи примут в Баку португальцев.