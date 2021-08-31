Адвокат генералу Ровшану Акперову: "Сам закрой рот, здесь тебе не воинская часть"

Напомним, Ровшан Акперов задержан в марте этого года. Об его аресте сообщила Генеральная прокуратура. Генералу инкриминируют убийство азербайджанского бизнесмена Эльчина Алиева, обвиняя по статьям 12.1, 120.2.2 (умышленное убийство) и 12.1, 221.3 (хулиганство) УК Азербайджана. Преступление произошло 1 июня 2001 года в Киеве.

В ходе сегодняшнего заседания суда по делу Национального героя, генерал-лейтенанта Ровшана Акперова произошла словесная перепалка между генералом и адвокатом семьи убитого бизнесмена Эльчина Алиева Эльчином Садыговым.

Все началось с того, что адвокаты Ровшана Акперова потребовали, чтобы на суде были зачитаны показания бывшего главы Госкомитета по работе с диаспорой Назима Ибрагимова, данные им следствию в 2003 году. Однако, это опротестовали как гособвинитель, так и адвокат Эльчин Садыгов.

Адвокат заявил, что прошло более 20 лет и действительность отражают лишь показания Назима Ибрагимова, данные в 2021 году.

В свою очередь Ровшан Акперов возмутился тем, что адвокаты противоположной стороны говорят даже тогда, когда им не предоставлено слово. На что Эльчин Садыгов заявил, что и адвокаты генерала вставляют реплики.

«Закрой рот», - в своеобразной манере вскрикнул Ровшан Акперов, обращаясь к адвокату Эльчину Садыгову.

Адвокат в долгу не остался: «Здесь тебе не воинская часть. Сам закрой рот».

Напомним, что после заседания суда на Эльчина Садыгова напал сын генерала Ровшана Акперова Тельман Акперов. В связи с этим, Эльчин Садыгов обратился к президенту Ильхаму Алиеву и руководителям правоохранительных органов.