Азербайджанские артиллеристы успешно отстрелялись в Казахстане фото
Завершился конкурс «Мастера артиллерийского огня», состоявшийся в Гвардейском гарнизоне Казахстана в рамках "Армейских международных игр-2021".
Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Минобороны, азербайджанские артиллеристы состязались с представителями девяти стран и заняли третье место, продемонстрировав высокий профессионализм. Команды Казахстана и России поделили первые и вторые места.
Отметим, что 2 сентября состоится церемония закрытия конкурса «Мастера артиллерийского огня».