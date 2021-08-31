Фонд Навального официально прекратил существование
Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального официально прекратил свое существование как юридическое лицо. Об этом свидетельствуют данные сайта Федеральной налоговой службы (ФНС).
В соответствии с данными Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) на сайте ФНС, ФБК был ликвидирован во вторник, 31 августа.
Ранее Минюст РФ внесло Фонд борьбы с коррупцией, Фонд защиты прав граждан и штабы Навального в перечень запрещенных в России организаций.