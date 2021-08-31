Украина укрепляет военное сотрудничество с Турцией
Украина укрепляет связь с Турцией в сфере военно-технического сотрудничества: Укрспецэкспорт заключил контракт с турецкой Aselsan, сообщает Dialog.ua.
Как уточняет пресс-служба украинского государственного предприятия, достигнутые договоренности касаются модернизации системы управления войсками и противовоздушной обороны. Запланированная модернизация нацелена на улучшение характеристики систем.
На сегодняшний день Aselsan является крупным производителем оборонной продукции в Турции. Компания не только производит продукцию для многих родов войск, но и занимается научно-исследовательской работой.