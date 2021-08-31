Теперь частицы стали: что происходит с японской партией вакцины Moderna?
В нескольких дозах применявшейся в Японии американской вакцины Moderna обнаружили примеси, которые реагируют на магниты. Это оказались частицы нержавеющей стали, сообщил на своем сайте японский Минздрав.
Проверку препарата организовала компания Takeda Yakuhin Kogyo Co., Ltd, которая занимается продажей и распространением препарата Moderna в Японии, указали в ведомстве. По результатам этого исследования было установлено, что «из-за дефекта во время сборки производственного оборудования мусор из нержавеющей стали был смешан с препаратом».
«Эта нержавеющая сталь также используется в медицинских устройствах, таких как кардиостимуляторы и зубные имплантаты», — указали в министерстве.
При этом возможные риски из-за произошедшего минимальны, считают в японском Минздраве: маловероятно, что попадание этих частиц в организм человека приведет к серьезным проблемам со здоровьем, подчеркнули в ведомстве.
Однако несмотря на это, по информации министерства, в качестве меры предосторожности использование нескольких партий вакцины Moderna в Японии было приостановлено.
26 августа, по данным компании Takeda Pharmaceutical Co., было приостановлено использование около 1,63 млн доз Moderna, так как японские власти обнаружили в нескольких дозах препарата инородное вещество. Позднее, 29 августа, инородные примеси обнаружили еще в одной партии вакцины Moderna в Окинаве. О проблемах со здоровьем у привитых этой вакциной впоследствии не сообщалось.