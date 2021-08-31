Теперь частицы стали: что происходит с японской партией вакцины Moderna?

Проверку препарата организовала компания Takeda Yakuhin Kogyo Co., Ltd, которая занимается продажей и распространением препарата Moderna в Японии, указали в ведомстве. По результатам этого исследования было установлено, что «из-за дефекта во время сборки производственного оборудования мусор из нержавеющей стали был смешан с препаратом».

В нескольких дозах применявшейся в Японии американской вакцины Moderna обнаружили примеси, которые реагируют на магниты. Это оказались частицы нержавеющей стали, сообщил на своем сайте японский Минздрав.

«Эта нержавеющая сталь также используется в медицинских устройствах, таких как кардиостимуляторы и зубные имплантаты», — указали в министерстве.

При этом возможные риски из-за произошедшего минимальны, считают в японском Минздраве: маловероятно, что попадание этих частиц в организм человека приведет к серьезным проблемам со здоровьем, подчеркнули в ведомстве.

Однако несмотря на это, по информации министерства, в качестве меры предосторожности использование нескольких партий вакцины Moderna в Японии было приостановлено.

26 августа, по данным компании Takeda Pharmaceutical Co., было приостановлено использование около 1,63 млн доз Moderna, так как японские власти обнаружили в нескольких дозах препарата инородное вещество. Позднее, 29 августа, инородные примеси обнаружили еще в одной партии вакцины Moderna в Окинаве. О проблемах со здоровьем у привитых этой вакциной впоследствии не сообщалось.