Пропали дети заместителя Игбала Агазаде
Министерство внутренних дел распространило заявление в связи с исчезновением дочери и племянника заместителя председателя партии "Умид" Тамиллы Гулами.
По словам главы пресс-службы МВД Эхсана Захидова, в 28-й отдел полиции Ясамальского районного управления полиции поступила информация об исчезновении 15-летней дочери Тамиллы Гулами, Аиши Мамедли, и 12-летнего племянника Фамиля Гулами. В настоящее время продолжаются оперативно-розыскные мероприятия по поиску детей.