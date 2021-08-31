Почти по Марксу: Алчность производителей вакцин убивает людей наш обзор
С началом пандемии и появлением первых вакцин от производителей-гигантов встал вопрос о монополиях и их роли в борьбе с коронавирусом. Стали звучать голоса с призывом демонополизировать этот жизненно важный рынок. Однако не всем это понравилось — понятно, что против этого под разными предлогами стали выступать именно фармацевтические монстры. Это и есть неприглядное лицо капитализма.
Покажем это на наглядном, но печальном примере.
10 июля прошлого года доктор Абрахам Сохая Нкомо скончался от COVID-19 в Претории, городе в Южной Африке. Абэ Нкомо был широко известен, был ключевой фигурой общественной жизни ЮАР - врач, один из организаторов борьбы с апартеидом, член парламента, дипломат и давний активист общественного здравоохранения.
Свою первую дозу вакцины Pfizer он получил 9 июня. А уже 24 июня в семье заметили, что у него появились симптомы, похожие на грипп, и перевезли в больницу сразу после того, как тест на Covid показал положительный результат.
Поначалу казалось, что он победил инфекцию. Однако вскоре у него упал уровень кислорода в крови, и ему понадобился аппарат искусственной вентиляции легких. Затем его перевели в реанимацию, где его состояние быстро ухудшилось.
За несколько недель до его смерти, за тысячи миль от него, его младший сын, Марумо Нкомо, советник южноафриканской миссии в Женеве, вёл яростные переговоры со Всемирной торговой организацией. В качестве торгового представителя своей страны М.Нкомо и его босс, глава миссии - Ксолелва Млумби-Петер - настаивали на том, чтобы ВТО одобрила глобальный отказ от фармацевтических монополий, чтобы бедные страны во всем мире могли сами тоже производить необходимые им вакцины. (На сегодняшний день вакцинировано менее 3 процента населения Африканского континента, поскольку богатые страны скупили и накопили почти все мировые запасы вакцины.)
Когда состояние его отца ухудшилось, Марумо Нкомо принял решение лететь домой. Через десять минут после того, как его самолет приземлился в Йоханнесбурге, позвонил брат и сообщил, что их отец умер.
История доктора Нкомо обнажает всю жестокость ситуации в мире.
В то время как самые богатые страны на Земле и корпорации, базирующиеся в них, вступают в конфликт с некоторыми из самых бедных. И это противостояние приводит к тяжелым потерям, болью отзывающимся в сердцах близких.
«Доктор Абе Нкомо был худощавым мужчиной, который был гигантом в сердцах людей, живущих с ВИЧ», - сказал нам Заки Ахмат, легендарный южноафриканский активист.
З.Ахмат, который основал Кампанию действий по лечению и инициировал глобальное движение против фармацевтических монополий на лекарства от СПИДа в начале 2000-х годов, сказал, что, когда доктор Нкомо руководил комитетом по здравоохранению южноафриканского парламента, он оказал ему в этом решающую поддержку.
«Он боролся за доступ к лекарствам и отстаивал законодательные изменения в конце 1990-х, которые дали нам право на жизнь. Он боролся против спекуляции в фармацевтической промышленности. Он понимал, в какой чрезвычайной ситуации мы оказались».
Доктор Нкомо был здоров и оставался активным до самого конца своей жизни. Он осторожно вел себя в период пандемии, избегая крупных событий. Исключением был один раз, когда он поехал в Йоханнесбург на похороны своего брата, который также умер от Covid-19.
Если бы он жил в Великобритании, США или Германии, А.Нкомо, которому на момент смерти было 80 лет, мог бы быть полностью вакцинирован к январю. Если бы он жил в Индии, он мог бы быть вакцинирован к марту, как раз к наступлению варианта Delta.
Вместо этого, поскольку он жил в Южной Африке, он получил свою первую дозу в июне - и не дожил до второй.
Когда Южная Африка и Индия предложили в ВТО отказаться от системы фармацевтических монополий в октябре 2020 года, это было сделано для того, чтобы избежать именно той ситуации, в которой мы сейчас оказались. Вакцины по-прежнему находятся для многих стран в дефиците из-за корпораций, которые ограничивают круг лиц, которые могут их производить, в то время как существующие запасы в значительной степени скуплены богатыми странами.
Возникший в результате глобальный дефицит ведет к смертельным случаям в бедных странах, которых можно было полностью избежать. Все богатые страны изначально были против отказа, когда он был впервые предложен, в том числе правительство США, которое затем возглавила администрация Трампа. Неважно, что большинство населения мира хотело отказа от прав; пока богатые страны выступали против этого, ВТО, которая работает по модели консенсуса, где каждая страна-член должна согласиться, чтобы предложение продвигалась вперед, не могла даже начать его обсуждение. Неважно, что вакцинация большего числа людей повсюду также полезна для людей в богатых странах. Чем меньше циркулирует вирус, тем ниже его шансы мутировать или развиваться.
В мае этого года правительство США заявило о своей поддержке отказа, фактически дав измененному предложению шанс на жизнь. Это был долгожданный шаг, но эйфория была мимолетной. Великобритания продолжала возражать, равно как и Швейцария и ЕС, где сопротивление Германии было особенно громким.
Открытие глобального производства приобрело новую актуальность. До недавнего времени одна из теорий заключалась в том, что западные фармацевтические компании скоро прекратят поставки в богатые страны, а в следующем году смогут сосредоточиться на бедных странах. Эта теория рухнула, когда в последние несколько недель богатые страны разрешили ревакцинацию для некоторых из своих групп населения, что фактически отложило прием первой дозы для большей части мира, чтобы ввести третью часть меньшинству, которое уже вакцинировано.
На этой неделе ВТО возобновит работу после своих обычных летних каникул. Немедленно начнутся дискуссии об отказе от фармацевтических монополий.
Все это написали в своей честной, пронзительной статье, опубликованной в издании The Guardian, Ачал Прабхала - координатор проекта AccessIBSA, который проводит кампании за доступ к лекарствам в Индии, Бразилии и Южной Африке, и Челси Клинтон - адъюнкт-профессор Школы общественного здравоохранения им. Мэйлмана Колумбийского университета, заместитель председателя Фонда Клинтона в Нью-Йорке.