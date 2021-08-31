Отдел международной информации 21:40

С началом пандемии и появлением первых вакцин от производителей-гигантов встал вопрос о монополиях и их роли в борьбе с коронавирусом. Стали звучать голоса с призывом демонополизировать этот жизненно важный рынок. Однако не всем это понравилось — понятно, что против этого под разными предлогами стали выступать именно фармацевтические монстры. Это и есть неприглядное лицо капитализма. Покажем это на наглядном, но печальном примере.

10 июля прошлого года доктор Абрахам Сохая Нкомо скончался от COVID-19 в Претории, городе в Южной Африке. Абэ Нкомо был широко известен, был ключевой фигурой общественной жизни ЮАР - врач, один из организаторов борьбы с апартеидом, член парламента, дипломат и давний активист общественного здравоохранения. Свою первую дозу вакцины Pfizer он получил 9 июня. А уже 24 июня в семье заметили, что у него появились симптомы, похожие на грипп, и перевезли в больницу сразу после того, как тест на Covid показал положительный результат. Поначалу казалось, что он победил инфекцию. Однако вскоре у него упал уровень кислорода в крови, и ему понадобился аппарат искусственной вентиляции легких. Затем его перевели в реанимацию, где его состояние быстро ухудшилось. За несколько недель до его смерти, за тысячи миль от него, его младший сын, Марумо Нкомо, советник южноафриканской миссии в Женеве, вёл яростные переговоры со Всемирной торговой организацией. В качестве торгового представителя своей страны М.Нкомо и его босс, глава миссии - Ксолелва Млумби-Петер - настаивали на том, чтобы ВТО одобрила глобальный отказ от фармацевтических монополий, чтобы бедные страны во всем мире могли сами тоже производить необходимые им вакцины. (На сегодняшний день вакцинировано менее 3 процента населения Африканского континента, поскольку богатые страны скупили и накопили почти все мировые запасы вакцины.) Когда состояние его отца ухудшилось, Марумо Нкомо принял решение лететь домой. Через десять минут после того, как его самолет приземлился в Йоханнесбурге, позвонил брат и сообщил, что их отец умер. История доктора Нкомо обнажает всю жестокость ситуации в мире.

В то время как самые богатые страны на Земле и корпорации, базирующиеся в них, вступают в конфликт с некоторыми из самых бедных. И это противостояние приводит к тяжелым потерям, болью отзывающимся в сердцах близких. «Доктор Абе Нкомо был худощавым мужчиной, который был гигантом в сердцах людей, живущих с ВИЧ», - сказал нам Заки Ахмат, легендарный южноафриканский активист. З.Ахмат, который основал Кампанию действий по лечению и инициировал глобальное движение против фармацевтических монополий на лекарства от СПИДа в начале 2000-х годов, сказал, что, когда доктор Нкомо руководил комитетом по здравоохранению южноафриканского парламента, он оказал ему в этом решающую поддержку. «Он боролся за доступ к лекарствам и отстаивал законодательные изменения в конце 1990-х, которые дали нам право на жизнь. Он боролся против спекуляции в фармацевтической промышленности. Он понимал, в какой чрезвычайной ситуации мы оказались». Доктор Нкомо был здоров и оставался активным до самого конца своей жизни. Он осторожно вел себя в период пандемии, избегая крупных событий. Исключением был один раз, когда он поехал в Йоханнесбург на похороны своего брата, который также умер от Covid-19. Если бы он жил в Великобритании, США или Германии, А.Нкомо, которому на момент смерти было 80 лет, мог бы быть полностью вакцинирован к январю. Если бы он жил в Индии, он мог бы быть вакцинирован к марту, как раз к наступлению варианта Delta. Вместо этого, поскольку он жил в Южной Африке, он получил свою первую дозу в июне - и не дожил до второй. Когда Южная Африка и Индия предложили в ВТО отказаться от системы фармацевтических монополий в октябре 2020 года, это было сделано для того, чтобы избежать именно той ситуации, в которой мы сейчас оказались. Вакцины по-прежнему находятся для многих стран в дефиците из-за корпораций, которые ограничивают круг лиц, которые могут их производить, в то время как существующие запасы в значительной степени скуплены богатыми странами.