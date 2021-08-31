Меркель может задержаться на посту канцлера Германии

Переговоры о формировании правящей коалиции ФРГ после сентябрьских выборов в Бундестаг затянутся настолько, что Ангела Меркель будет оставаться канцлером как минимум до Рождества. Такое мнение высказал глава парламентской фракции Левой партии Дитмар Барч в интервью телеканалу Phoenix.

"Моя оценка: Ангела Меркель по-прежнему будет канцлером на Рождество. Я прогнозирую, что это [переговоры о формировании коалиции] будет длиться очень долго, поскольку, скорее всего, никакая партия не приблизится к достижению 30% голосов избирателей", - полагает Барч.

Официально срок полномочий Меркель закончится с первым заседанием нового состава Бундестага, но она будет исполнять их до формирования нового кабмина. Парламентские выборы состоятся в ФРГ 26 сентября.