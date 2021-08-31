Икрам Нур, автор haqqin.az 22:50

«Победа Талибана в Афганистане свидетельствует о явном поражении Запада, из которого следует вынести урок и не допустить аналогичных действий в других частях мира», - заявил Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель. «Мы можем сожалеть, но не можем отрицать, что есть часть обществ в некоторых странах, которые категорически отрицают западную модернизацию, западные ценности», - сказал он. Что, в целом, верно. Афганистан, как ранее до него Ирак, Сирия, Ливия и далее по списку доказали правоту его слов. Вот только каких? О наличии части мира, которая не принимает западных ценностей в том виде, которые он продвигает сейчас? Или о том, что «милитаризация дипломатии не работает» и что даже «лучшие политические идеи не приносят на штыках»?

И если пришло время Западу отказаться от продвижения «универсальных ценностей» - свобода, либеральная экономика и так далее - в остальном мире, оставив их только себе – то, что тогда остается другим? Свободное скатывание в средневековье? Вопросы крайне сложные, для ответа на них нужно быть философом уровня Фукуямы или Валлерстайна. Но автор этих строк – всего лишь простой аналитик-востоковед, периодически работающий «в поле», то есть там, где произошел, якобы, «крах универсальных ценностей». А потому, не касаясь мировоззренческих вершин, постарается ответить приземленно, с позиций практического смысла – не универсальные ценности потерпели провал, а инструментарий их продвижения, которым пользовался Запад. С 90-х годов прошлого столетия они насаждались агрессивно, без учета местной специфики, со всевозможными перехлестами. А главное, там, где требовалось время для их «усвоения» - Запад предпочитал либо использовать военную силу, либо приводил к власти вороватую элиту, не способную к планомерному государственному строительству. Вспомните тот «террариум единомышленников», на который он ставил в первые годы в Ираке и Ливии, вспомните ничтожество Ашрафа Гани и его окружение. Вспомните, как эти новые революционные элиты уравнивали цену одного барреля с ценностями самого Борреля? Точнее расхищали с помощью власти, окутанной ценностями Борреля, миллиарды баррелей из нефтяного богатства своей страны!