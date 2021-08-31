Разоблачившая депутата женщина вдруг умерла
Умерла старший преподаватель кафедры английского языка (по гуманитарным факультетам) Бакинского государственного университета Хатира Наджафова. Об этом сообщается на официальной странице университета в facebook.
Отметим, что Наджафова ранее подавала в суд на бывшего депутата Рафаэля Джебраилова. Так, экс-депутат взял у преподавателя в долг крупную сумму и не вернул. После предания дела общественной огласке Р.Джебраилов отказался от мандата депутата Милли Меджлиса.