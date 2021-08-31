Тенгиз Аблотия, автор haqqin.az 23:13

На сегодняшний день вакцинация стала одной из главных проблем внутренней политики всех стран планеты. Так уж получилось, что даже в самых развитых и продвинутых государствах определенная, причем уж не такая малая часть населения упрямо отказывается прививаться. То есть представляет основательную угрозу распространения инфекции… В самом начале массовой вакцинации еще можно было бы предположить, что у таких граждан нет никакого злого умысла – кто-то не успел, кто-то привык вечно все откладывать на завтра, кто-то переболел и, соответственно, не может привиться, пока не исчезнут антитела. Но теперь прошло слишком много времени, чтобы питать подобные иллюзии – уже, что имеет место явное и категорическое нежелание некоторых граждан прививаться.

И это не всегда антиваксеры в классическом смысле этого слова, когда люди выступают против всех вакцин, против вакцинации вообще из принципа. В случае с короной многие вполне разумные и рациональные граждане просто опасаются препаратов, которые были в спешке разработаны и практически не опробованы. Их можно, конечно, долго убеждать, что корона-вакцины совершенно безвредны, как, предположим, та прививка от кори, которую спокойно и без страха вводят грудным младенцам. Рассказывать, что до сих пор в истории мировой медицины не было случая, чтобы вакцина давала негативные последствия позже, чем через три месяца после иммунизации… Все это так, но, как говорится, вилами по воде писано. Лучший экзамен для любой вакцины - это не лицензия ВОЗ, а проверка временем. К примеру, прививка от столбняка была создана аж в 1890 году… Вот этого-то экзамена корона-вакцины так и не прошли – физически не могли пройти. Слишком мало времени прошло. И все это знают. В итоге при наличии вполне достаточного количества препаратов для иммунизации всего совершеннолетнего населения в среднем в развитых странах уровень вакцинации составляет в лучшем случае 60%. Есть и более низкие показатели: в США полностью привилось всего 52% взрослого населения. Непростительно мало для мирового лидера в технологиях, для страны, которая в конце концов дала миру самую популярную из имеющихся вакцин – Pfizer. В общем, если резюмировать, то почти во всех странах мира в среднем не менее 30% людей упорно не хотят прививаться от короны, мешая тем самым полному восстановлению глобальной экономики. Правительства во всем мире гадают – что с ними делать? Судя по всему, люди они упертые и убежденные. Если уж за 9 месяцев никто не смог их уговорить, то нечего и думать, что в следующие 9 месяцев ситуация изменится. Вот почему все больше стран и правительств говорят об обязательной вакцинации и склоняются к мнению, что без этого в конечном итоге не обойтись. Но беда в том, что общественное мнение почти везде против, даже включая тех, кто вакцинировался. Само словосочетание «принудительная прививка» навевает на неприятные ассоциации – воображение рисует грозных врачей с огромными шприцами, которые вводят сомнительные препараты привязанным к кроватям, орущим и бьющимся в истерике пациентам.

Короче, хорошего тут немного, и пока ни одна страна в мире не пошла по пути обязательной всеобщей иммунизации. Прививки повсеместно обязательны только для определенных профессий – врачей, учителей, продавцов, но не более того. Но умные люди во властных кабинетах все же придумали: не получается добровольно, надо – добровольно-принудительно. То есть никого не заставлять, конечно, но создать условия, когда отказ от вакцинации мешает человеку нормально жить. Это подход с другого конца – ввести не один большой запрет, а десятки мелких, локальных.. При этом откровенного принуждения не будет – кто желает, может и дальше упорствовать в своем стремлении попасть под аппарат ИВЛ. Никто этого права не отнимет, но существование невакцинированных при этом будет бедной, скучной и неинтересной. В Европе и Штатах эта инициатива пошла снизу и с середины – к примеру, многие бизнес-компании торжественно заявили, что будут настойчиво рекомендовать своим сотрудникам привиться, в противном случае, как говорится, нет человека – нет проблемы. Выгнать сотрудника с работы всегда можно – все мы не ангелы, и поводы для этого найдутся, было бы желание. Одним словом, «был бы человек, а статья всегда найдется». Параллельно в различных сферах жизнедеятельности вводятся ограничения для непривитых – не пустят в рестораны, театры, места, где собирается сразу много граждан,, и т.д. Процесс этот только-только начинается – в том числе и на Южном Кавказе. Первый шаг сделал Азербайджан, где рестораны будут открыты только для вакцинированных. Если учесть, что на сегодняшний день в стране полную иммунизацию от короны прошли 26%, то желающим приятно провести время придется поторопиться с прививкой. Нет, конечно, это ни в коем случае не принуждение, просто если хотите пообедать в ресторане – вакцинируйтесь. Не хотите – что ж, дело хозяйское.