Азербайджан поддержал новое соглашение ОПЕК+

Азербайджан поддержал достигнутую на 20-м заседании министров стран-участниц ОПЕК+ договоренность об увеличении суточной добычи нефти на 400 тысяч баррелей в октябре в соответствии с Декларацией о сотрудничестве, принятой в июле.

В сообщении Министерства энергетики говорится, что новая Декларация о сотрудничестве предусматривает увеличение суточной добычи нефти в Азербайджане еще на 7 тысяч баррелей в октябре - до 640 тысяч баррелей. Планируется, что обязательство по сокращению добычи нефти составит 78 тысяч баррелей.

На 19-м заседании министров стран ОПЕК+ в июле было достигнуто соглашение увеличить суточную добычу нефти на 400 тысяч баррелей в месяц с августа - до 5,8 миллиона баррелей. Было принято решение завершить сокращение добычи в сентябре 2022 года и продлить Декларацию о сотрудничестве до конца 2022 года с частичной корректировкой базового уровня добычи нефти с мая следующего года.

Пока это решение остается в силе, Азербайджан сможет увеличить суточную добычу сырой нефти примерно на 7 тысяч баррелей в месяц и, соответственно, сократить свои обязательства по сокращению добычи.