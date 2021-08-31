Эрдоган: «Турецкая экономика – вторая по темпам роста в мире»
«Во втором квартале текущего года экономика Турции выросла на 21,7 процента в реальном выражении, что сделало ее второй по темпам роста экономикой в мире», - заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии в Академии жандармерии и береговой охраны.
“Обнародованные сегодня показатели роста за второй квартал текущего года еще раз продемонстрировали динамизм, производственную мощь и устойчивость турецкой экономики”, - цитирует турецкого лидера Анадолу.
По его словам, благодаря успешному экспорту дефицит текущего счета в Турции упал ниже 30 млрд долларов. “Занятость достигла самого высокого уровня за последние 35 месяцев”, - добавил глава государства.
Президент Эрдоган подчеркнул, что сегодняшняя Турция осуществляет независимую политику во всех областях. “Турция ведет борьбу с терроризмом, не спрашивая разрешения у кого-либо, то же самое касается принятия решений в сфере политики, экономики и реформ”, - сказал глава турецкого государства.