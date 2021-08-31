Эрдоган: «Турецкая экономика – вторая по темпам роста в мире»

«Во втором квартале текущего года экономика Турции выросла на 21,7 процента в реальном выражении, что сделало ее второй по темпам роста экономикой в мире», - заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии в Академии жандармерии и береговой охраны.

“Обнародованные сегодня показатели роста за второй квартал текущего года еще раз продемонстрировали динамизм, производственную мощь и устойчивость турецкой экономики”, - цитирует турецкого лидера Анадолу.