Легендарный «антисоветский душман» Хикматияр о безальтернативной Турции

«Аэропорт должен быть безопасным, чтобы послы из-за рубежа могли комфортно приезжать и работать. Афганистан не в состоянии обеспечить такую безопасность. Поэтому нам нужна поддержка иностранного государства. Самая лучшая и самая надежная страна в этом плане — Турция. Мы также сообщили об этом предложении «Талибану», - заявил Хикматияр

Говоря об отношениях Турции и Афганистана, Хикматияр напомнил, что они уходят в глубь веков: «Прежде всего, Афганистан занимает очень важное положение в силу своего стратегического положения. Вот почему сначала британские войска, затем Советский Союз, а в последнее время войска НАТО испытали свои силы в Афганистане и ушли. Это не означает, что мы не можем сказать, что в настоящее время в Афганистане нет всеобщей дестабилизации, потому что из Афганистана были выведены только иностранные силы. Пройдёт ещё много времени, прежде чем он станет по-настоящему независимым и свободным от войн Афганистаном».