Сенсационный доклад: Корифеи британской юриспруденции требуют наказать Армению за военные преступления по примеру бывшей Югославии
Ведущие юристы-международники из Великобритании представили независимый отчет о военных преступлениях, совершенных вооруженными силами Армении против мирных жителей городов и разных населенных пунктов Азербайджана во время 44-дневной Второй Карабахской войны.
По инициативе и при участии нашего соотечественника Фархада Мирзоева, известного юриста-международника, проживающего в Лондоне и возглавляющего международную юридическую фирму BM Morrison Partners, а также при поддержке азербайджанской Коллегии адвокатов группа британских юристов-международников под руководством известного специалиста по международному уголовному праву Стивена Кея QC, имеющего статус Queen’s Counsel - королевский консультант, подготовила и представила вниманию мирового сообщества отчет о военных преступлениях, совершенных армянской стороной против населения Азербайджана в октябре-ноябре прошлого года.
Стивен Кей - достаточно известная в Британии личность, он выступал на многих международных судебных процессах, в том числе по военным преступлениям в бывшей Югославии.
Как указал Ф,Мирзоев, инициатива подготовки данного отчета принадлежит ему, а все расходы на поиск и систематизацию материалов взяла на себя представляемая им фирма BM Morrison Partners, которая является лидером на местном рынке юридических услуг.
В отчете дана юридическая оценка обстрелам и бомбардировкам азербайджанских населенных пунктов, расположенных далеко от линии фронта. В нем отмечается и то, что обстрелу баллистическими ракетами и реактивной артиллерией подверглись и жилые кварталы второго по величине города Азербайджана - Гянджи. В результате же всех обстрелов за указанный период погибли почти 100 мирных азербайджанских жителей. По мнению британских юристов, иначе как военные преступления и преступления против человечества расценивать эти действия армянской военщины нельзя.
Весь 100-страничный детальный отчет основан на фактах, показаниях пострадавших и очевидцев, исследованных материалах и доказательствах, собранных во время поездки международных экспертов по местам, подвергшимся атакам армянских вооруженных сил.
В своих заключениях эксперты основываются на нормах международного уголовного права и международного гуманитарного права. В отчете также дается правовая оценка действиям армянской стороны в оккупированном Физулинском районе, направленным на полное разрушение города, уничтожения всех его исконно азербайджанской культуры и истории, что квалифицируется британскими юристами как умышленно совершенные военные преступления.
Отчету посвящен отдельный сайт www.armenia-azerbaijan-conflict.com, где в коротких видеороликах подробно объясняется цель подготовки данного отчета, а также, возможно впервые в нашей новейшей истории, зарубежные эксперты описывают собственными глазами варварство и вандализм армянских оккупантов.
Следует отметить, что впервые мировому сообществу представлен юридический отчет столь высокого профессионального уровня, обоснованный статьями международного права.
Как отмечает Ф.Мирзоев, на его подготовку совместными усилиями ушло более 8 месяцев. Документ основан на достаточно весомой доказательной и документальной базе и в корне отличается от других подобных материалов глубиной исследования и ссылками на прямые источники, а не на публично доступные материалы из интернета. По его словам, подобные отчеты свидетельствуют о справедливой позиции Азербайджана и одновременно служат подготовке правовой базы для привлечения виновных в гибели гражданских лиц к уголовной ответственности.
Видный азербайджанский юрист-международник также подчеркнул, что участие в подготовке документа иностранных специалистов такого масштаба показывает всему миру справедливую позицию нашей страны, военным путем освободившего собственные земли от многолетней оккупации.