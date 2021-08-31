Сенсационный доклад: Корифеи британской юриспруденции требуют наказать Армению за военные преступления по примеру бывшей Югославии

Отдел информации

Ведущие юристы-международники из Великобритании представили независимый отчет о военных преступлениях, совершенных вооруженными силами Армении против мирных жителей городов и разных населенных пунктов Азербайджана во время 44-дневной Второй Карабахской войны.

По инициативе и при участии нашего соотечественника Фархада Мирзоева, известного юриста-международника, проживающего в Лондоне и возглавляющего международную юридическую фирму BM Morrison Partners, а также при поддержке азербайджанской Коллегии адвокатов группа британских юристов-международников под руководством известного специалиста по международному уголовному праву Стивена Кея QC, имеющего статус Queen’s Counsel - королевский консультант, подготовила и представила вниманию мирового сообщества отчет о военных преступлениях, совершенных армянской стороной против населения Азербайджана в октябре-ноябре прошлого года.

Стивен Кей
Стивен Кей

Стивен Кей - достаточно известная в Британии личность, он выступал на многих международных судебных процессах, в том числе по военным преступлениям в бывшей Югославии. 

Как указал Ф,Мирзоев, инициатива подготовки данного отчета принадлежит ему, а все расходы на поиск и систематизацию материалов взяла на себя представляемая им фирма BM Morrison Partners, которая является лидером на местном рынке юридических услуг.

В отчете дана юридическая оценка обстрелам и бомбардировкам азербайджанских населенных пунктов, расположенных далеко от линии фронта. В нем отмечается и то, что обстрелу баллистическими ракетами и реактивной артиллерией подверглись и жилые кварталы второго по величине города Азербайджана - Гянджи. В результате же всех обстрелов за указанный период погибли почти 100 мирных азербайджанских жителей. По мнению британских юристов, иначе как военные преступления и преступления против человечества расценивать эти действия армянской военщины нельзя.

Фархад Мирзоев

Весь 100-страничный детальный отчет основан на фактах, показаниях пострадавших и очевидцев, исследованных материалах и доказательствах, собранных во время поездки международных экспертов по местам, подвергшимся атакам армянских вооруженных сил. 

В своих заключениях эксперты основываются на нормах международного уголовного права и международного гуманитарного права. В отчете также дается правовая оценка действиям армянской стороны в оккупированном Физулинском районе, направленным на полное разрушение города, уничтожения всех его исконно азербайджанской культуры и истории, что квалифицируется британскими юристами как умышленно совершенные военные преступления.

Отчету посвящен отдельный сайт www.armenia-azerbaijan-conflict.com, где в коротких видеороликах подробно объясняется цель подготовки данного отчета, а также, возможно впервые в нашей новейшей истории, зарубежные эксперты описывают собственными глазами варварство и вандализм армянских оккупантов.

Обстрел мирной Гянджи

Следует отметить, что впервые мировому сообществу представлен юридический отчет столь высокого профессионального уровня, обоснованный статьями международного права.

Как отмечает Ф.Мирзоев, на его подготовку совместными усилиями ушло более 8 месяцев. Документ основан на достаточно весомой доказательной и документальной базе и в корне отличается от других подобных материалов глубиной исследования и ссылками на прямые источники, а не на публично доступные материалы из интернета. По его словам, подобные отчеты свидетельствуют о справедливой позиции Азербайджана и одновременно служат подготовке правовой базы для привлечения виновных в гибели гражданских лиц к уголовной ответственности.

Видный азербайджанский юрист-международник также подчеркнул, что участие в подготовке документа иностранных специалистов такого масштаба показывает всему миру справедливую позицию нашей страны, военным путем освободившего собственные земли от многолетней оккупации.