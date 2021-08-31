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Ведущие юристы-международники из Великобритании представили независимый отчет о военных преступлениях, совершенных вооруженными силами Армении против мирных жителей городов и разных населенных пунктов Азербайджана во время 44-дневной Второй Карабахской войны. По инициативе и при участии нашего соотечественника Фархада Мирзоева, известного юриста-международника, проживающего в Лондоне и возглавляющего международную юридическую фирму BM Morrison Partners, а также при поддержке азербайджанской Коллегии адвокатов группа британских юристов-международников под руководством известного специалиста по международному уголовному праву Стивена Кея QC, имеющего статус Queen’s Counsel - королевский консультант, подготовила и представила вниманию мирового сообщества отчет о военных преступлениях, совершенных армянской стороной против населения Азербайджана в октябре-ноябре прошлого года.

Стивен Кей - достаточно известная в Британии личность, он выступал на многих международных судебных процессах, в том числе по военным преступлениям в бывшей Югославии. Как указал Ф,Мирзоев, инициатива подготовки данного отчета принадлежит ему, а все расходы на поиск и систематизацию материалов взяла на себя представляемая им фирма BM Morrison Partners, которая является лидером на местном рынке юридических услуг. В отчете дана юридическая оценка обстрелам и бомбардировкам азербайджанских населенных пунктов, расположенных далеко от линии фронта. В нем отмечается и то, что обстрелу баллистическими ракетами и реактивной артиллерией подверглись и жилые кварталы второго по величине города Азербайджана - Гянджи. В результате же всех обстрелов за указанный период погибли почти 100 мирных азербайджанских жителей. По мнению британских юристов, иначе как военные преступления и преступления против человечества расценивать эти действия армянской военщины нельзя.

Весь 100-страничный детальный отчет основан на фактах, показаниях пострадавших и очевидцев, исследованных материалах и доказательствах, собранных во время поездки международных экспертов по местам, подвергшимся атакам армянских вооруженных сил. В своих заключениях эксперты основываются на нормах международного уголовного права и международного гуманитарного права. В отчете также дается правовая оценка действиям армянской стороны в оккупированном Физулинском районе, направленным на полное разрушение города, уничтожения всех его исконно азербайджанской культуры и истории, что квалифицируется британскими юристами как умышленно совершенные военные преступления. Отчету посвящен отдельный сайт www.armenia-azerbaijan-conflict.com, где в коротких видеороликах подробно объясняется цель подготовки данного отчета, а также, возможно впервые в нашей новейшей истории, зарубежные эксперты описывают собственными глазами варварство и вандализм армянских оккупантов.