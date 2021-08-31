Криштиану Роналду не сыграет в Баку

Звезда мирового футбола и сборной Португалии Криштиану Роналду не примет участия в отборочном матче чемпионата мира-2022 против национальной команды Азербайджана, который состоится 7 сентября на Бакинском Олимпийском стадионе.

В сегодняшней игре с Ирландией Роналду получил желтую карточку, которая стала для него второй в нынешнем отборочном цикле. Скорее всего Роналду в Баку не приедет, а если и приедет, то точно не сыграет из-за дисквалификации.

Роналду забил два гола ирландцам и принес победу сборной Португалии со счетом 2:1. В активе 36-летнего форварда 111 голов за сборную. Это мировой рекорд! Роналду обогнал иранца Али Даеи, на счету которого 109 мячей.