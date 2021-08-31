Почему Джанни Де Бьязи ошибся со стартовым составом в матче с Люксембургом?

«В первом тайме мы сыграли ниже нашего потенциала. С трудом выходили из обороны. Мы много работали над этим на тренировках. Пропустили два легких гола. Уступали сопернику в желании и агрессии.

В перерыве произвели три замены, и это положительно повлияло на нашу игру. С 12-й минуты второго тайма контролировали ход матча. У нас были хорошие шансы, чтобы забить. К сожалению, мы их не реализовали. В таких матчах нужно играть с желанием с первых минут.

Что касается стартового состава, то с некоторыми футболистами мы тренируемся с 25 августа. Легионеры поздно присоединились к команде. Из-за того, что они мало с нами тренировались, я выбрал такой состав».

Напомним, Де Бьязи не выпустил с первых минут бесспорно лучшего на сегодняшний день азербайджанского футболиста Махира Эмрели, регулярно забивающего в составе польской «Легии». Эмрели, а также другой форвард Намик Алескеров вышли на второй тайм и заметно усилили игру. К сожалению, отыграть оба мяча, пропущенных в первом тайме, не удалось. Итог – 1:2.

Главный тренер сборной Люксембурга Люк Хольц после матча сказал следующее:

«В первом тайме мы больше контролировали игру. Конечно, сыграл свою роль и быстрый гол. Я доволен игрой моей команды. Мы ожидали, что во втором тайме соперник пойдет в атаку. Так и случилось. Азербайджан забил красивый гол со штрафного и сократил разрыв в счете. Концовка была сложной для нас. В трех матчах мы набрали 6 очков. Конечно, меня этот результат устраивает».