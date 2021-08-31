Внутри «Талибана» началась грызня

Лидеры разных ветвей движения «Талибан» ведут борьбу между собой, стремясь получить как можно большее влияние в будущем правительстве Афганистана. Об этом пишет газета Hindustan Times.

По данным издания, один из основных участников этого процесса - главари движения "Хаккани", которое считается одним из боеспособных в составе «Талибана», и мулла Мохаммад Якуб - сын основателя "Талибана" муллы Омара.

Верные мулле Якубу силы контролируют Кандагар, который считается оплотом движения в Афганистане, а сеть "Хаккани" удерживает под контролем Кабул.

"Существуют опасения, что в формируемом талибами правительстве появятся две группировки: проафганская, состоящая из людей из Кандагара, и пропакистанская - от сети "Хаккани", - пишет газета.

В движении «Талибан» существуют и другие разногласия, говорится в статье. Так, мулла Якуб считает, что управлять Афганистаном должны те лидеры, которые до сих пор отвечали за боевые операции, а не те, которые занимались дипломатией. Противоположной позиции придерживается, в частности, сооснователь движения мулла Абдул Гани Барадар.