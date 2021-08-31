Эйнулла Фатуллаев 03:39

На моей памяти это второй головокружительный восхитительный взлет армянского искусствоведа на политическом небосклоне Еревана. Если не считать умопомрачительные победы Вазгена Саркисяна – захватчика города Шуша, преподавателя физкультуры, что тоже могут быть восприняты неким творческим отражением и художественным образом. А что касается чистого искусства, в его декоративно-прикладном понимании, то карьера представителя музыкального искусства Армении в период становления власти духовного наставника Пашиняна - Левона Тер-Петросяна – пресс-секретаря президента Ары Абрамяна не сравнится с зигзагообразной, но воистину величественной карьерой главы внешнеполитического ведомства Армении Арарата Мирзояна.

Еще несколько лет назад разочаровавшийся в «карабахском клане» аналитик середнячкового по постсоветским масштабам сайта «Регнум» Арарат Мирзоян стал проявлять некую восторженность пурпурным блеском новой прозападной мечты Армении – «Елком» во главе с Николом Пашиняном. В парламенте Армении Пашинян стал главным умовыразителем антироссийских настроений, начиная с инициатив по выходу из ОДКБ, заканчивая весьма скептическим отношением к живучести Евразийского союза, что впоследствии вылилось в громкие антироссийские акции протеста перед посольством России в Ереване прямо после трагических для Армении последствий апрельской войны. Как это ни парадоксально, но именно карабахский клан стал разогревать огонь антироссийского духа сопротивления. Чтобы перенаправить общественное недовольство с внутриполитических проблем и коррупции в армии на коллизии в отношениях с Россией, начавшей политику сближения с Турцией и Азербайджаном. Так сказать армянская армия отступила перед мощью современного азербайджанского оружия из-за Кремля, который не пришел на помощь Еревану. И оставил своего испытанного столетиями союзника лицом к лицу с надвигающейся угрозой. В реализации этой политтехнологии «карабахскому клану» оказал неоценимую услугу именно Никол Пашинян… Вместе с Араратом Мирзояном, который к этому времени прошел прожарку в церэушном проекте Международного фонда избирательных систем (IFES), в различных соросовских программах, и, наконец в Нидерландском институте многопартийной демократии. К этому времени Мирзоян успел заслужить и реноме диссидента. Арарата уволили из Ереванского Госуниверситета… за критику помощника ректора! Всего лишь один-единственный мотив увольнения Арарата из Госуниверситета красноречиво свидетельствует об автократических порядках в саргсяновско-бандерлоговском логове. О какой демократии и многопартийности можно было рассуждать в стране, в которой стреляли в кандидатов в президенты. В 2013 году кандидата в президенты Паруйра Айрикяна ранили в плечо… А как расправились с Раффи Ованнисяном? И вот при такой деспотии Пашинян с Мирзояном избираются в парламент, позже Пашинян баллотируется на пост мэра Еревана, и даже с помощью Арарата Мирзояна устраивает антироссийские и даже антипутинские акции протеста в центре Еревана…

Конечно же, карабахский клан с прозападным Елком разыграли ролевую игру, распределили маски, но как это часто бывает в политике, особенно на ее большой сыене – в какой-то момент сам театральный процесс пошел не по сценарию, а чересчур активные игроки вышли из-под контроля. А дальше, как часто любит повторять Пашинян, революцию показали по телевизору. Роковой ошибкой Саргсяна стал внешнеполитический дуализм. Саргсян повторил трагедию Януковича, попытавшись устоять одной ногой в России, а другой ступить на Запад. Результат оказался плачевным: политический шпагат!.. Но в отличие от Саргсяна, Пашинян не допускал серьезных дипломатических провалов, обозначив прозападный ориентир во внешнеполитической доктрине Армении. Пашинян и его команда органически связаны с Западом, и его наиболее реакционным крылом – Соросом, и продолжают развивать свою политику в духе проамериканского курса. И даже тяжелейшие для Армении последствия второй карабахской войны не отвратили Пашиняна от избранного внешнеполитического курса, о чем он открыто говорил в своей предвыборной кампании на недавних парламентских выборах. А проигравший народ проголосовал за проигравшего лидера. Потому что не только Пашинян, но и большая часть армянского общества настроена враждебно в отношении России и сегодняшнего Кремля, лично в отношении самого российского президента. Армянское общество проголосовало не за Пашиняна, а против России и Кремля. Поскольку политическая, точнее внешнеполитическая альтернатива Пашиняну и его команде - «карабахский клан» во главе с Робертом Кочаряном ворвались в предвыборную кампанию с открытыми пророссийскими лозунгами и Андреевскими знаменами. Удивительно, но в предъявленной избирателям программе, да и в публичных выступлениях Кочаряна господствовал лишь один прямолинейный и примитивный тезис – Армения должна вернуться к России. Кочарян всего лишь играл на униженных чувствах толпы, стараясь всячески пробудить в собственном народе ностальгию по упоенным победой 90-ым, показывая пальцем на причину всеармянских бед – Пашиняна, Сороса и Запада.

Но сформированные за несколько лет в армянском обществе антироссийские настроения предопределили судьбу Армении и армянского населения в Карабахе на ближайшее десятилетие. Идейно-политическая интеграция с Западом заняла более привилегированное место в армянском массовом сознании, чем бесплодные территориальные притязания и потерявшая всякий смысл полиэтническая вражда. Нищенское существование в условиях натурального хозяйства в вечно блокадной и закрытой от цивилизованного мира страны, разрушенная структура общества, деморализованные институты распавшейся власти обусловили коренной перелом в массовом сознании армян. Впервые за 30 лет суверенной жизни армяне открыто задались вечным христианским вопросом: куда идти дальше? И они не захотели возвращаться в прошлое. Несмотря на чудовищные для страны геополитические коллизии. Уж слишком невыносимой была их жизнь за последние 30 лет. И эта невыносимая жизнь в их разуме олицетворяется с правлением Кочаряна и покровительством России. Да, Сорос и Запад – это всеобщий армянский выбор. И об этом выборе всего армянского общества знают и в Кремле. Более того, в Кремле хорошо понимают, что пророссийская риторика Пашиняна допускается с позволения коллективного Запада. Вся жизнь Пашиняна – это игра! И Москва не может поверить в искренность политика, который был избран в качестве новой опорной точки перманентной цветной революции в регионе. После Саакашвили! Иран при Рухани почти утонул, экономика страны пробила дно. И, следовательно, новая команда Раиси в коронаэпоху, с ее исполинской, сметающей все на своем пути разрушительной волной, обречена, как и предыдущая команда реформаторов. Пашинян не может рассчитывать и на Иран. Что стало очевидным после мыльной оперы на первых переговорах в Тегеране. Армянский премьер-министр просил у Ирана инвестиций, в чем Тегеран сам остро нуждается. Дальше – враждебная союзническая коалиция Турции с Азербайджаном. Ну и Грузия с беспросветным будущим… А России нужны самодостаточные партнеры и союзники. Такие, как Казахстан или Узбекистан. Зачем России еще одна Беларусь? Армения же выступает в ипостаси главного получателя западных кредитов и инвестиций. Но может ли поверить такому союзнику современная путинская Россия? Сильно сомневаюсь…