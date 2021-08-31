Бои не на жизнь, а на смерть в Панджшере

Афганское сопротивление отбило атаки талибов на Панджшерское ущелье. "Талибы действительно пытаются прорваться в Панджшер, но им ничего не удается. Ни один аванпост они не захватили", - сообщает Sputnik Афганистан со ссылкой на источники в провинции.

По данным сопротивления, за два дня ликвидированы порядка 500 боевиков. Также сообщается о десятках талибов, сдавшихся в плен.

Сотрудник Панджшерской телерадиокомпании в соцсетях написал, что потери среди талибов так велики, что они вынуждены в добровольно-принудительном порядке использовать помощь местного населения, чтобы убирать тела.