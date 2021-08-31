Британия выделяет 500 тыс. фунтов на разминирование территорий Азербайджана
Великобритания выделила финансовые средства в размере 500 тысяч фунтов стерлингов для поддержки мер, осуществляемых Программой развития ООН после второй Карабахской войны. Об этом на своей странице в Twitter написал посол Великобритании в Азербайджане Джеймс Шарп.
"Известия о гибели и ранении людей в результате разрыва мин приводят в ужас. Гибель и ранение более 150 военнослужащих и мирных граждан после прекращения военных действий является трагедией", - пишет Шарп.
Ötən aylarda olduğu kimi, 🇬🇧Britaniya 🇦🇿Azərbaycanda həyatları xilas etməyə davam edir. Biz @UNDP ilə Dağlıq Qarabağ bölgəsində və ətrafındakı ərazilərdə minaların təmizlənməsinə kömək etmək üçün əməkdaşlıq edirik https://t.co/1E2iGzt5mw— James Sharp (@JamesSharpFCDO) September 2, 2021