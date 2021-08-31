«Азеригаз» отправляется с «Открытым микрофоном» в Геранбой

Акция ПО «Азеригаз» «Открытый микрофон» успешно продолжается. На всех территориях, где была организована «Передвижная приемная», проводятся работы.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе ПО, масштаб акции не ограничивается Баку и Апшероном. Акция, прошедшая во многих регионах, на этот раз будет организована в селе Газанчи Геранбойского района. Жители, пользуясь возможностями «Открытого микрофона», смогут озвучить свои проблемы и предложения.

Акция продлится до 3 сентября с 11:00 до 13:00.