В Кремле сожалеют, что США и Украина дружат против России

Дружба Соединенных Штатов и Украины направлена против России, что вызывает сожаление, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля опасается, что военная помощь Вашингтона Киеву может сказаться негативным образом на конфликте в Донбассе. При этом, отмечает Песков, в заявлении двух стран не было ни слова о выполнении Минских договоренностей, передает «Коммерсант».

«Российская тематика была высоко в повестке дня американо-украинских переговоров. К сожалению, в основном со знаком минус. Скорее, говоря по-простому, там речь идет об украинско-американской дружбе против России. То есть они дружат не для себя, а против России. Это может вызывать только сожаление»,— сказал Песков журналистам.

Пресс-секретарь президента добавил, что Кремль обратил внимание на планы по оказанию военной помощи Украине от США: «Мы считаем, что потенциально это может быть причиной для непредсказуемых действий украинской стороны в плане попыток силового урегулирования внутриукраинского конфликта на юго-востоке, это очень опасно».

В ночь с 1 на 2 сентября в Белом доме состоялись переговоры президента США Джо Байдена и президента Украины Владимира Зеленского. Они длились более двух часов. Согласно принятому в ходе встречи заявлению, правительство США выделит Украине $463 млн на поддержку демократии, прав человека, децентрализации, около $60 млн на помощь в сфере безопасности, $12,8 млн для борьбы с коронавирусом и $45 млн в качестве гуманитарной помощи в связи с конфликтом в Донбассе. Президенты США и Украины обсудили и «Северный поток-2», назвав его угрозой энергобезопасности Европы.