На штурмовавшего бакинскую поликлинику хулигана завели дело

На основании обращения Министерства здравоохранения в прокуратуре Хатаинского района проведено расследование в связи с произошедшим в бакинской поликлинике №7 инцидентом.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Генпрокуратуры, 31 августа один из желающих срочно провакцинироваться (им оказался Агаев Джейхун Тофик оглу) разбил стекло двери поликлиники и вместе с супругой, Агаевой Реной Гахраман гызы, ворвался в здание поликлиники, употребив бранные слова в адрес работающего там медперсонала. Затем супруги применили силу в отношении заведующей терапевтическим отделением Афет Азимовой, врачей Айнур Мамедовой и Гюнель Нуриевой, нанеся им различные травмы.

В прокуратуре Хатаинского района возбуждено уголовное дело по статье 221.1 (хулиганство) Уголовного кодекса, проведение следствия поручено следственному отделу Хатаинского РУП. Назначены соответствующие экспертизы, допрошены свидетели, проведены другие необходимые процессуальные действия. Расследование уголовного дела продолжается.