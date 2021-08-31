Халг Банк снова снизил проценты по кредитам!

Халг Банк начиная со 2 сентября текущего года предлагает кредиты физическим и юридическим лицам на более выгодных условиях и на долгий срок, а процедура их получения значительно упрощена.

Как сообщили haqqin.az в Халг Банке, сейчас получить потребительский кредит в Халг Банке возможно по годовой процентной ставке от 12 %, автокредит доступен от 15 % (на автомобили от компании «Autolux Azərbaycan» - 10%). Банк предлагает бизнес-кредиты в манатах от 10 %, в иностранной валюте от 5 % годовых. Минимальная процентная ставка на внутренний ипотечный кредит банка снижена до 9 %, а срок кредита увеличен до 22 лет.

Банк предлагает ипотеку на приобретение нежилых площадей от 10 %, на срок до 15 лет. Потребительские кредиты сейчас доступны на срок до 72 месяцев, а сумма кредитов без залога и поручительства в рамках зарплатных проектов увеличена до 20 000 манатов. Комиссия по кредитам составляет 0,1 %.

Более детальную информацию по кредитам и другим продуктам банка можно получить на страницах банка в социальных сетях Facebook и Instagram, на сайте www.xalqbank.az и Информационном центре по номеру 138.