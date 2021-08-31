Какие дороги строятся в Карабахе и Восточном Зангезуре карта
Параллельно со строительством Дороги Победы протяженностью 101 км строятся дороги Ахмедбейли - Физули - Шуша протяженностью 81,6 км, Тоганалы - Кельбаджар - Истису (80,7 км), Кельбаджар - Лачин (72,3 км), Ахмедбейли, Горадиз, Миндживан-Агбенд (123,8 км). Об этом говорится в сообщении Госагентства автомобильных дорог Азербайджана.
Согласно сообщению, также строятся автодороги Талыш - Тапгарагоюнлу - Гашалты (22 км), Худаферин - Губадлы - Лачин (83 км), Шюкюрбейли - Джебраил - Гадрут (43 км), Физули - Гадрут (13 км) и Барда - Агдам (45 км).