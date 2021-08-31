Анкара и Доха «взяли», наконец-то, международный кабульский аэропорт имени Хамида Карзая, тем самым обеспечив себе контроль над одной из важных транспортных артерий, связывающих Афганистан с внешним миром. Теперь именно они владеют ключами от авиасообщения страны, одним махом усилив свое влияние после американского ухода.

Впрочем, и присутствие Катара здесь вполне логично: все-таки Доха для талибов вполне понятный и давно дружественный игрок, неоднократно доказывавший руководству «Талибана» свою важность и незаменимость как канал связи с внешним миром.

Если в руководстве талибов и были какие-то дискуссии по данному поводу – то продолжались они недолго. Во всяком случае Гульбетдин Хикматияр, лидер Исламской партии Афганистана, которого прочат на солидное кресло в правительстве Исламского Эмирата, за несколько часов до прибытия самолета с катарскими и турецкими специалистами уверенно говорил: «Аэропорт должен быть безопасным, чтобы послы из-за рубежа могли комфортно приезжать и работать. Афганистан не в состоянии обеспечить такую безопасность. Поэтому нам нужна поддержка иностранного государства. Самая лучшая и самая надежная страна в этом плане – Турция».

Благополучно сложились договоренности с талибами по аэропорту и для Анкары. Согласно ряду хорошо информированных источников, они включают в себя следующий пункт: Турция обеспечивает безопасность аэропорта через частную фирму, штат которой будет состоять из бывших турецких солдат и полицейских. Что, в частности, позволяет ей не нарваться на острый протест внутренней турецкой аудитории и критику оппозиции: все-таки большинство турок сегодня не доверяют «Талибану» и выступают за то, чтобы не оставаться в Афганистане.

Правда, за бортом остались Эмираты, с которыми еще в начале лета тогдашнее руководство Афганистана заключило соглашение о помощи в управлении аэропортом, но в конце концов им «достался» спешно бежавший туда Ашраф Гани с казенными 147 миллионами долларов. Равноценность размена, конечно, сомнительная, но Эмираты не стали возражать – история постамериканского Афганистана начинается с нового листа, с отмены сделок «оккупационного режима». Да и наметившееся потепление с Турцией в Абу-Даби спугнуть не хотят - пусть уж Анкара берет на себя эти хлопоты.

И тут наступает время главного вопроса – а зачем туркам этот груз в виде международного аэропорта имени Хамида Карзая. Мевлют Чавушоглу ответил исчерпывающе: «В стране есть опасность голода, не хватает воды. Мы работаем над тем, чтобы доставить туда гумпомощь. Есть риск волны беженцев».

То есть на сегодняшний день расширение экономического присутствия Турции в Афганистане – не самое пока актуальное. Миграция, миграция и еще раз миграция – вот главная озабоченность Анкары. И контроль над потоком, идущим через аэропорт, крайне важен. Как и возможность хотя бы отчасти контролировать его, направлять, обладать полнотой информации, наконец.

Но как бы то ни было Анкара вместе с Дохой, вопреки скептикам, стали первыми, кто от слов о совместных экономических проектах с Талибаном перешли к конкретным делам. Новая игра с новыми участниками вокруг Афганистана закрутилась – и нам теперь остается только наблюдать за виртуозной интригой.