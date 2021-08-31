АПБ предупреждает производителей сельхозпродукции

Между Агентством пищевой безопасности и Россельхознадзором будет подписано соглашение «О сотрудничестве в сфере использования пестицидов и агрохимических веществ».

Председатель АПБ Гошгар Тахмазли заявил, что после заключения соглашения экспорт в Россию фруктов и овощей, в которых обнаружится остаточное содержание пестицидов, нитратов и тяжелых металлов, то есть они не соответствует нормам этой страны, будет невозможен. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе агентства.

«В федеральный закон России "О безопасном использовании пестицидов и агрохимических веществ" внесены изменения, согласно которым производители овощей и фруктов должны использовать зарегистрированные и признанные на международном уровне пестициды и агрохимические вещества», - заявил глава агентства

Тахмазли добавил, что в связи с этими изменениями российской стороне предоставлена информация о пестицидах, используемых 157 производителями помидоров, 86 производителями яблок и другой растительной продукции в Азербайджане.