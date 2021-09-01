Синоптики пообещали долгожданную прохладу

Завтра, 3 сентября, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, утром и вечером в некоторых местах полуострова возможны дожди, северо-западный ветер местами будет усиливаться, говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на полуострове ночью составит 22-25, днем - 27-30 градусов тепла, в Баку ночью 23-25, днем - 27-29 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 750 до 758 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью составит 60-70 процентов, днем - 45-50 процентов.

Температура морской воды на северных пляжах Апшерона составит 25-26, на южных - 26-27 градусов тепла.

В регионах Азербайджана местами пройдут грозовые дожди, в основном в горных и предгорных районах - интенсивного характера, есть вероятность выпадения града. Западный ветер временами будет усиливаться. Температура воздуха ночью составит 20-24, днем - 30-35, в горах ночью - 11-16, днем - 18-22 градуса тепла.

С вечера второго сентября до утра четвертого сентября на фоне временами усиливающегося ветра на Апшеронском полуострове прогнозируется постепенное снижение температуры воздуха, что относительно благоприятно для метеочувствительных людей.