Трагедия семьи Нифталиевых: убийство или самоубийство?

30 августа в Баку произошла ужасная трагедия: Нифталиева Айтен Ильхам гызы и ее полуторагодовалая дочь, Таира, упали с крыши трехэтажного дома. Первой об этом в социальных сетях рассказала председатель организации «Дети Азербайджана» Кямаля Агазаде. По словам Агазаде, Айтен и ее дочь Таира подвергались насилию ее супруга – Нифталиева Рахмана Ильгар оглу: "Спасаясь, мать и полуторагодовалая девочка упали с крыши принадлежащего семье трехэтажного дома. Ребенок скончался на месте, а его мать в тяжелом состоянии в реанимации".

Мать Айтен, Мехрибан Сулейманова, заявила, что это была не попытка самоубийства, а преступление, совершенное ее зятем и его матерью. Женщина сообщила, что муж и свекровь избили ее дочь и столкнули с крыши дома.

"30 августа моя дочь, Айтен Нифталиева, была вместе с нами в гостях в Сумгаите. За день до того приезжала к нам – у моего сына была свадьба, собрались родственники жениха и невесты. А на следующий день я отправила дочь на такси домой. В последнее время у нее в семье были конфликты. Вообще и раньше зять, Рахман Нифталиев, нередко ссорился со своей женой. А после смерти моего мужа сканадалы происходили еще чаще. Мой муж был ветераном Карабахской войны и скончался в прошлом году от коронавируса», - рассказывает журналистам Мехрибан Сулейманова.

По словам Мехрибан ханум, в день трагедии после отъезда Айтен она позвонила ей: "Дочь сказала, что доехала благополучно. Потом позвонил Рахман заявил, что Айтен надоела ему, мол, приезжай и забирай ее к себе. Был слышен плач ребенка. Я поняла, что мою снова избивают. Позвонила ее свекру и сообщила, что мы уже выехали. Приедем - решим, как быть дальше. а вскоре позвонила дочкина свекровь и тоже потребовала забрать Айтен, птому что невоспитанная она у вас совсем, грубая. А через некоторое время нам сообщили, что дочь бросилась с крыши дома”.

Приехав в дом зятя, Мехрибан Сулейманова узнала от соседей, что дочь увезли в госпиталь СГБ, а ребенок скончался. "Родители зятя утверждают, что моя дочь сначала сбросила с крыши ребенка, а потом бросилась сама. Однако сама Айтен, придя в сознание, рассказала, что во время ссоры с Рахманом она поскользнулась, а он и не подумал удержать ее, ребенок выпал у нее из рук, а потом упала и она. Во время ссор они всегда шантажировали дочь тем, что отберут у нее ребенка. Айтен говорит, что поскользнувшись, она попросила Рахмана поддержать ее, но он не стал... Сейчас дочь в тяжелом состоянии. У нее внутреннее кровотечение, кости переломаны. Ей делают переливание крови. Зять и свекровь ее избили. Рахман все время дома, проводит уроки онлайн. Заведено уголовное дело по статье «доведение до самоубийства», хотя моя дочь и не совершала суицид”.