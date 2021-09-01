«Мю» обнаружили в Японии

В Японии зафиксировали первые по меньшей мере два случая заражения новым штаммом коронавируса «Мю». Инфицированными оказались две авиапассажирки, прилетевшие в страну в июне и июле, пишет NHK.

40-летняя женщина прибыла в аэропорт Нарита из ОАЭ в конце июня. А 50-летняя пассажирка в начале июля прилетела из Великобритании в аэропорт Ханэда.

COVID-штамм «Мю» обладает мутациями, которые, как предполагают ученые, могут снижать иммунитет после вакцинации. Впервые данный вариант коронавируса был обнаружен в Колумбии.