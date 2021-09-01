Новый министр иностранных дел Хусейн Амир Абдоллахиян дал понять, что иранская делегация не появится в Вене еще 2-3 месяца. Вот уже пару недель Тегеран подкидывает дров в огонь, играя на нервах европейцев и американцев по поводу дальнейшей судьбы переговоров по ядерной программе. Не забывая каждый раз напоминать, что Иран от них не отказывается.

Париж и Берлин заламывают руки, призывая Тегеран скорее вернуться за стол переговоров. Байден многозначительно, но невнятно, обещает израильскому премьеру использовать не только дипломатические меры, чтобы не допустить появления у иранцев ядерного оружия. И только Тегеран занял позицию кота, у которого прямо из-под носа забрали миску со сметаной: «И ладно. И не больно-то хотелось. Все равно по-моему будет».

«Мы не собираемся убегать с переговоров. Наше правительство считает, что реальные переговоры - это те, которые могут дать настоящий результат, чтобы интересы иранского народа были соблюдены [...] Нужно ещё 2-3 месяца, чтобы новое правительство вошло в курс дела и начало этим заниматься», - заявил на днях новый глава иранской дипломатии Хусейн Абдоллахиян. Дав тем самым старт новому этапу торгов за исходные позиции на переговорах.

Тегеран избрал тактику «злого полицейского», обвиняя во всем США и заставляя европейских партнеров делать за него основную часть работы – то есть, убеждать Вашингтон, как важно возобновить эти многострадальные переговоры. И, заодно, уговаривать Иран к ним вернуться. Что встречает аплодисменты иранского истеблишмента, горячо поддерживающего такую дипломатическую игру.

«После шести раундов переговоров они продолжали попытки сохранить ключевые элементы санкций, включая эмбарго на поставки оружия Ирану. Также они планируют оставить в санкционном списке около 500 иранцев, из-за чего переговоры не привели ни к каким результатам. Исламская Республика Иран не желает жертвовать своими национальными интересами ради возвращения Соединенных Штатов в СВПД.Переговоры были приостановлены по этим причинам», - вторит Абдоллахияну член парламентской комиссии по национальной безопасности и внешней политике Абольфаз Амуэи.