«Бакинский пряник» оказался не бакинским

Агентство по пищевой безопасности принимает меры по обеспечению безопасности пищевых продуктов и защите прав потребителей в Азербайджане.

Как сообщили haqqin.az в агентстве, в социальных сетях была распространена информация о том, что в продукте Bakı pryaniki были обнаружены посторонние вещества. В связи с этим в заведение, принадлежащее Гулиеву Васифу и где производился данный товар (Сабунчинский район, поселок Балаханы, улица А.Алекперова) нагрянули сотрудники агентства.

В ходе проверки выяснилось, что предприятие работает незаконно. К тому же здесь не соблюдались санитарно-технические и санитарно-гигиенические правила, вовремя не проводилась дезинфекция, дезинсекция и дератизация. А напоследок выяснилось, что рабочий персонал не проходил медицинское обследование.

В соответствии с законодательством руководитель предприятия был привлечен к административной ответственности.