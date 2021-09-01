МЧС обратилось к гражданам из-за погоды

Министерство по чрезвычайным ситуациям обратилось к населению Азербайджана в связи с ожидаемыми нестабильными погодными условиями.

Как сообщает сайт Министерства по чрезвычайным ситуациям, согласно прогнозу Национальной службы гидрометеорологии, начиная с вечера 2 сентября и до утра 4 сентября на территории Азербайджана ожидается изменение погодных условий, прогнозируется сильный ветер, местами дожди и грозы.

В связи с этим МЧС обращается к населению с просьбой быть осторожными, строго соблюдать соответствующие правила безопасности, не выходить на улицу без крайней необходимости, чтобы избежать опасностей, вызванных сильным ветром.

Также отмечается, что с учетом сложности тушения пожаров при сильном ветре рекомендуется строго соблюдать правила пожарной безопасности.