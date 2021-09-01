Зять наказал тещу золотом

Сотрудники Хазарского 3-го районного отдела полиции на основании полученной информации провели оперативные мероприятия, в результате которых был задержан подозреваемый в краже, сообщили haqqin.az в пресс-службе МВД.

Согласно информации, 18 августа из частного дома у жительницы бакинского поселка Бина было украдено 500 манатов и ювелирные изделия на сумму 20 000 тысяч манатов.

В результате операции, проведенной сотрудниками полиции, был задержан подозреваемый в краже зять пострадавшей – Т.Керимов. В своих показаниях он признался в содеянном.

По данному факту проводится расследование.