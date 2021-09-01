В 2021-2022 учебном году проект «Цифровые навыки» планируется расширить до 16 городов и районов. Ожидается, что в проекте примут участие 190 тысяч учащихся из 250 школ Баку, Сумгаита, Гянджи, Шеки, Ширвана, Шемахи, Лянкярана, Билясувара, Мингячевира, Хачмаза, Евлаха, Сабирабада, Сальяна, Шамкира, Гейчая и Шабрана. В проекте будут преподавать более 1500 учителей.

Кроме того, в новом учебном году планируется увеличить количество классов в уже охваченных проектом школах.

Напомним, с 2017-2018 учебного года в школах Азербайджана стартовал проект «Цифровые навыки». Основная цель проекта - овладение учащимися навыков ИКТ, достижение ими своих целей в информационном пространстве, повышение конкурентоспособности кадров с хорошо развитым логическим мышлением.