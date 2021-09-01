Российский министр рассказал о миллиардных запасах нефти и газа в Арктике

Запасов нефти и газа в российской Арктике при необходимости может хватить РФ на десятки и даже сотни лет. Но пока эти ресурсы слишком дорогие, тем не менее российское правительство намерено стимулировать эту добычу, заявил вице-премьер России Александр Новак в ходе просветительского марафона "Новое знание".

"В арктической зоне есть огромный потенциал. Если говорить о ресурсах только в акватории - это 15 млрд тонн нефти и порядка 100 трлн куб. м газа. Этого на десятки, сотни лет будет достаточно, если вдруг они понадобятся и это будет соответствовать экономической целесообразности", - сказал Новак, его слова приводит ТАСС.

"Это достаточно дорогие проекты, которые требуют обеспечения, определенных льгот, в том числе по налогам, возврату инвестиций. Такие преференции правительство сделало для таких проектов. Для шельфовых проектов у нас обнулены определенные налоги", - добавил российский министр.