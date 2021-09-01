Откроются ли учебные заведения Азербайджана 15 сентября?

В социальных сетях распространилась информация, что в Азербайджане обучение в вузах в новом учебном году будет дистанционным.

В Министерстве образования в связи с этой инфорамцией заявили, что ситуация в связи с началом нового учебного года анализируется, изучаются рекомендации ведущих международных структур в этой сфере, и в соответствии с этим будут определены направления деятельности.

«Информация о решениях, которые будут приняты в связи с формой обучения по всем ступеням образования, будет обнародована в ближайшие дни», – сказали в министерстве.