Образовательный автобус отправляется в Карабах

В рамках проекта «Образовательный автобус - возвращение» запланирована поездка в районы проживания школьников с освобожденных территорий. Проект «Образовательный автобус», организованный Министерством образования и реализуемый в течение 5 лет при поддержке и партнерстве государственных и частных предприятий в рамках корпоративной социальной ответственности, в этом году планирует путешествие по маршруту Баку - Сумгаит - Агджабади - Барда - Гянджа - Огуз.

Проект «Образовательный автобус - возвращение», который будет реализован 7-14 сентября, охватит учащихся школ с низкой и средней успеваемостью в этих регионах. Всего в проекте примут участие 192 школьника, по 32 человека в каждом из 6 регионов.

Следует отметить, что основная цель проекта, посвященного возвращению в Карабах, заключается в стимулировании личностного развития школьников, оказании положительного влияния на формирование мировоззрения и расширение кругозора, создании необходимых условий для повышения интереса к учебе, а также создании условий,адаптирующих школьников к процессу возвращения.

Проект будет включать интерактивные уроки, тренинги по личностному развитию и интеллектуальные соревнования по карабахской тематике.