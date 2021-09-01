Отец изнасилованной девочки нашел и убил педофила

В поселке Винтай под Самарой (Россия) мужчина увидел в телефоне своего 32-летнего приятеля видео, в котором были запечатлены насильственные сексуальные действия в отношении его 9-летней дочери, и обратился к полицейским, сообщает «Московский комсомолец».

Стражи порядка, которые выехали на место, не смогли найти подозреваемого – тот скрылся. В результате расследования выяснилось, что данный случай – не первый. Ранее жертвой извращенца стала 11-летняя девочка, с родителями которой он тоже был знаком.

Второго сентября тело подозреваемого было найдено около поселка, оно было присыпано землей. Выяснилось, что отец одной из девушек нашел скрывавшегося маньяка и убил его при помощи ножа. Мужчина сознался в убийстве, но считает, что погибший сам «наткнулся» на его нож в ходе ссоры.