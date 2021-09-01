Сбежавшие из освобожденного Лачина армянские переселенцы остались на улицах Еревана

Армянские переселенцы из освобожденного от многолетней армянской оккупации азербайджанского города Лачин провели акцию протеста перед зданием правительства в Ереване. Протестующие требовали от властей выплатить им компенсацию за потерянные дома или предоставить статус беженца, чтобы они смогли покинуть Армению.

"Скоро будет год, как мы здесь, но до сих пор так и не получили конкретного ответа от правительства Армении. Пусть нам четко назовут дату, когда займутся обеспечением условий, необходимых для нашего проживания здесь, либо пусть предоставят статус беженца, чтобы выехать в Россию, в страны ЕС", – потребовал один из участников акции протеста.

Другой признался, что его семья не хочет оставаться в Ереване, где им делать нечего, им нужна земля. Только в сельской местности, имея свои участки, они смогут жить и трудиться.

По словам протестующих, их требование не носит политического характера и они дают властям страны одну неделю для ответа.