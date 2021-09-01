Кто будет осуществлять общественный контроль за работой таможни?

Напомним, что на основании соответствующего распоряжения председателя комитета была создана избирательная комиссия для организации выборов в Общественный совет. Решением избирательной комиссии от 17 июля 2021 года было объявлено о выдвижении и регистрации кандидатов в члены Общественного совета с 23 июля 2021 года по 23 августа 2021 года.

Завершился процесс регистрации кандидатов в члены Общественного совета при Государственном таможенном комитете, который будет осуществлять общественный контроль.

В общей сложности были зарегистрированы кандидатуры 28 представителей института гражданского общества. Со списком кандидатов можно ознакомиться по следующей ссылке https://customs.gov.az/modules/pdf/pdffolder/108/FILE_B9AB9D-A9D620-40DB4F-C20D43-55213D-4BFA41.pdf.

Отметим, что Общественный совет будет избран в составе 13 человек.

В пресс-службе Госкомтаможни также сообщили, что члены Общественного совета будут избраны тайным голосованием на совместном собрании представителей институтов гражданского общества 21 сентября с 09:00 до 16:00 в Европейском региональном офисе Всемирной таможенной организации по усилению потенциала (город Баку, Хатаинский район, ул. Натига Алиева, 4а).

Институты гражданского общества, заинтересованные в участии своего представителя в совместном собрании, должны обратиться в избирательную комиссию, осуществляющую организацию выборов в Общественный совет при Государственном таможенном комитете, с указанием необходимых сведений о представителе, который будет участвовать в выборах в качестве выборщика.

Требования к избирателям: в выборах в Общественный совет в качестве выборщиков могут участвовать только представители институтов гражданского общества;

· Для участия в выборах в Общественный совет в качестве выборщика каждый институт гражданского общества должен выдвинуть своего представителя;

· Члены избирательной комиссии не могут выступать в качестве выборщиков на выборах в Общественный совет.

Для рассмотрения вопроса о регистрации избирателя (представителя института гражданского общества) необходимо предоставить следующие документы:

1. заявление на регистрацию избирателя (с указанием фамилии, имени, отчества, рождения, места жительства, контактного телефона);

2. копия удостоверения личности избирателя;

3. копия документа, подтверждающего членство избирателя в институте гражданского общества;

4. копия документа, подтверждающего государственную регистрацию института гражданского общества.

Вопрос о регистрации избирателей рассматривается избирательной комиссией. Документы для регистрации до 11.09.2021 необходимо отправить на [email protected]