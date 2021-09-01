Россия готова помирить Турцию с Арменией

«Мы зафиксировали положительные сигналы между Арменией и Турцией. Мы всегда выступали за нормализацию двухсторонних отношений. Россия непосредственно играла действенную роль посредника между двумя странами, в частности во время подписания Цюрихских протоколов, которые предполагали поэтапную нормализацию отношений между Арменией и Турцией без предусловий, но, к сожалению, инициативы не были реализованы сторонами», - заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на своем традиционном еженедельном брифинге.

По ее словам, Россия и сейчас готова способствовать нормализации отношений двух соседних государств на основе взаимоуважения и учета интересов друг друга: «Мы исходим из того, что наряду с нормализацией армяно-азербайджанских отношений в контексте реализации подписанных лидерами России, Азербайджана и Армении трехсторонних заявлений от 9 ноября 2020 г и 11 января 2021 года, это работало бы на процветание мира и стабильности в регионе. Вопрос урегулирования нагорно-карабахского конфликта и нормализация армяно-азербайджанских отношений находится в фокусе внимания внешней политики Москвы. Наши основные усилия направлены на реализацию трехсторонних договоренностей».