В Голландии хотят запретить фастфуд

Власти пяти крупных городов в Нидерландах захотели на законодательном уровне запретить поставки вредных продуктов в рестораны быстрого питания и сократить количество таких мест. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на голландское издание NL Times.

Против фастфуда выступили Амстердам, Гаага, Роттердам, Утрехт и Эде. Представители местных администраций направили соответствующее письмо государственному секретарю по вопросам здравоохранения, благосостояния и спорта Полу Блокхейсу. В нем они попросили о более широких полномочиях в отношении регулирования числа ресторанов с вредной едой.

По информации издания, на данный момент у муниципалитетов очень мало возможностей повлиять на пищевые привычки населения и сократить количество нездоровых продуктов на рынке. При этом городские власти стремятся усилить борьбу с проблемой ожирения, которая становится все более распространенной у голландцев.